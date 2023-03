Del dolor a la comedia, así es “Amores incompletos”

Tijuana BC.- No hay nada más feo que sentir la zozobra de no saber por qué se tomó esa decisión, más aún, no poder enfrentar a quien traicionó con una infidelidad, porque esa persona que lo hizo murió.

“Mi esposa me puso el cuerno con tres amantes, no puedo quedarme con la duda”, es lo que dice José, el personaje al que da vida Alejandro Camacho.

Ese es el contexto de “Amores incompletos”, la segunda cinta para el director tijuanense Gilberto González, quien este 31 de marzo estrena su proyecto en las salas de cine en México.

Básicamente es buscar respuestas a través de la ausencia, y es así como escribo esta historia que es una comedia en la cual José, pierde a su esposa y en el duelo a los días se entera que le fue infiel”

Describió.

Emprende por la Baja

El hombre de 65 años decide emprender el viaje por toda Baja California para conocer a los tres, y entender los motivos.

Del dolor a la comedia se lleva esta historia, que para muchos puede ser decepcionante, pero que para su protagonista fue una forma distinta de encontrar respuestas.

“Yo creo que están muy ligados (ambos géneros), generalmente es algo que se liga mucho, yo vengo desarrollando de mis trabajos anteriores un equilibrio entre la comedia y el drama…. Me he dado cuenta que la gente se ríe, pero se ríe, porque le duele lo que está viendo, y se ve reflejado en ello, y creo que es un canal que genera empatía con el público”, consideró.

Premio Ariel

Quien estuviera nominado al premio Ariel por su ópera prima “Los Hámsters” en 2014, logró reunir a talento de peso, en los créditos además de Camacho destacan Patricia Bernal, Silverio Pascual, Manuel Landeta, Patricia Roel y Johana Murillo.

Por ahora Corazón Films es el encargado de distribuir esta cinta en las salas, pero más adelante se subirá a Netflix.

“Creo que tenemos un buen producto para que la gente lo vea y disfrute, se filmó en la Baja en seis semanas, se inicia en Tijuana, recorre, Ensenada, La Bufadora, Cataviña, Guerrero Negro, Muleje, Loreto, La Paz y se termina en Todo Santos”, puntualizó.

El tijuanense prepara su tercera película llamada “Huevos divorciados” que iniciará a finales de año su rodaje en la frontera.

A detalle

Gilberto González

Cineasta tijuanense

Películas: Los Hámster y Amores Incompletos

Talento: Alejandro Camacho, Patricia Bernal, Silverio Pascual, Manuel Landeta, Patricia Roel y Johana Murillo.

Estreno: 31 de marzo de 2023

Distribuye: Corazón Films