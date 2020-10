Del creador de Sex and The City llega a Netflix Emily in Paris

Luego de la exitosa serie Sex and The City, que hasta la llevó a la pantalla grande con dos ediciones, Darren Star llega con su nueva producción denominada Emily in Paris, una comedia romántica en tiempos de Instagram.

El diario La Vanguardia publicó una entrevista que le hizo al productor y creador de esta obra que fue filmada en su totalidad en la romántica ciudad de París, protagonizada por la joven actriz Lily Collins, quien es reconocida por haber sido "Blanca Nieves", en la versión protagonizada por Julia Roberts y haber trabajado en la mini serie Los Miserables.

Lily personificará a una chica llamada “Emily”, quien te mostrará la ciudad de París con mirada de turista a mano de una joven profesional de la comunicación y la publicidad que por razones de trabajo tiene que trasladarse a Francia desde los Estados Unidos.

Según la reseña del medio, “Emily” es una mujer poco viajada y tendrá que enfrentarse a la actitud de sus superiores franceses, nada receptivos a su actitud americana, y a la tentación que representa “Gabriel”, el vecino de abajo, el atractivo en estado puro interpretado por el actor francés Lucas Bravo.

El personaje relata su experiencia en un perfil que se hace viral, de mirada claramente optimista y que se alimenta de las diferencias culturales que sufre Emily, y se convierte en una “influencer”, explicó Lily Collins para La Vanguardia.

He estado esperando un papel como este y no me los ofrecen a menudo. Quería hacer una comedia romántica pero con una chica fuerte, así que esperaba Emily en París sin saberlo”, dijo.

La hija de Phil Collins, de 31 años de edad, agregó que considera un alivio meterse cada día en la piel de un personaje optimista, inteligente, divertido y probablemente el más duro que había tenido que interpretar, por las jornadas tan largas de trabajo.

Confesó que nunca había estado en todas las escenas de todos los episodios de una producción, lo que supone infinidad de horas en el set de rodaje y cientos de líneas para memorizar diariamente, pero consideró “un soplo de aire fresco” trabajar en una comedia de Netflix.



Reparto

La serie, que se filmado íntegramente en París, cuenta con talento francés también delante de las cámaras: El vecino cocinero y atractivo y objeto de deseo de Emily es Lucas Bravo, la jefa estirada es Philippine Leroy-Beaulieu y también aparecen actores como Samuel Arnold, Bruno Gouery y Camille Razat.

También aparece Ashley Park, una estrella de Broadway reconvertida en actriz de televisión, que interpreta a “Mindy”, otra joven que vive en París y que se hace mejor amiga instantánea de “Emily”, con quien comparte una verdadera amistad delante y detrás de cámaras siendo Lily y Ashley.



Otros trabajo de Sarren Star

Darren Star es autor de las exitosas series: “Sensación de Vivir”, “Melrose Place”, “Sex and The City”, “Younger” y ahora “Emily in Paris”.