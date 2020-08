Defiende Verónica Castro con 'uñas y dientes' a su hijo Cristian

Ciudad de México.- Verónica Castro reapareció en una entrevista virtual con Janett Arceo para defender a su hijo Cristian debido a que en las últimas semanas el cantante ha sido señalado nuevamente por haberla golpeado.

Luego de que Gabriela Boo, ex esposa de Cristian Castro, y la conductora Yolanda Andrade compartieran la misma opinión del famoso cantante y arremetieran en su contra, Vero replicó:

“Sí duelen bastante… me duele que lo estén molestando, a quién no le va a doler que les toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas, pero yo digo, ¡que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia!, hay que taparse la boca porque aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás, hay que usar tapabocas, pero no nada más por el coronavirus, nada más entiendan, la gente tenemos catarro, y acuérdense que el pez muere por su boca, no hables, si no tienes nada bueno qué decir o dices puras &%$#&, mejor no digas nada”.

Acto seguido, La Vero lanzó una indirecta muy directa para Boo y Andrade subrayando: “que se busquen una vida, porque parece que no tienen ni vida, a veces digo ‘¿qué no tendrá nada qué hacer la gente?, yo tengo muchas cosas qué hacer’… algo de provecho…”.

Finalmente, la conductora y actriz habló del duro momento que vivió tras la muerte de su madre; sin embargo, no perdió la oportunidad para defender a Cristian y uno de sus peculiares gustos.

“Sufrí mucho con lo de mi mamá, y entiendo a mi hijo que lo sigue sufriendo porque prácticamente era la mamá que lo cuidaba, ella sí le daba mamadera… de bebé… y de grande, yo también quisiera, y que no hagan de la boca chiquita porque a todos les metieron la mamadera y todavía la siguen usando”.