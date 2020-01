Defiende Pepe Aguilar a Alejandra Guzmán

Después del encontronazo de Alejandra Guzmán con la prensa en el aeropuerto de la ciudad de México y que las imágenes de la rockera se viralizaran por su actitud agresiva, Pepe Aguilar aprovechó sus redes sociales para salir en su defensa y realizar fuertes críticas a los medios de comunicación.

“Queridos amigos de la prensa, los pasillos de los aeropuertos no son diseñados para hacer conferencias de prensa. Entonces ningún artista tiene por qué pararse a darles a ustedes respuestas en los pasillos de los aeropuertos para nada estamos obligados... nadie…”.

Reiterando su total apoyo a La Guzmán, justificó su reacción. “Alejandra, bien hecho, que bueno que te enojaste y yo creo que llega un momento que hay que pararle de verdad muchachitos… Hagan lo que tienen que hacer hablen a las oficinas de los artistas pidan una entrevista, estoy seguro que Alejandra se las da. Pero ese ‘rollito’ de andar poniendo los micrófonos aquí en la cara…”.

Así mismo se lanzó contra la prensa y pidió ‘no sacar tarugadas’. “Yo me uno a Alejandra, que bueno que les contestó y no… los aeropuertos no son salones de prensa, quieren hacer las cosas bien, pues háganlas bien, con mucho gusto les contestamos, pero no… no, no... no saquen tarugadas ni digan y aprovechen el aire para decir ‘ay no nos respondió...’ pues obvio no te va a responder ahí güey… la verdad para nada, ni está obligada, ni tienen que dar ustedes lata en esos lugares”.

Para concluir el mensaje, Angela Aguilar, hija del popular intérprete, lanzó una peculiar convocatoria a todo el medio artístico.

“Por qué no hacemos un movimiento donde ya los artistas no den entrevistas en los aeropuertos. No importa quién seas no des entrevistas”.