Defiende Kuno Becker a Cepillín tras críticas por pedir dinero para su operación

Ciudad de México.-Kuno Becker salió en defensa de Cepillín, luego de que en redes sociales algunas personas, entre ellas la periodista Claudia de Icaza, dijeran que sus hijos se están aprovechando de su enfermedad para pedir dinero a la gente.

Debido a que Becker es uno de los artistas que más ha solicitado la colaboración de las personas para donarle dinero al ‘Payasito de la tele’, es que ahora sale en defensa de Cepillín, asegurando que todo lo recaudado es únicamente para esta causa.

“Yo te puedo asegurar que yo no hablaría ni me pondría a pedirle a la gente algo de lo que no estuviera seguro. Sé que ese dinero va para eso, me consta porque es una persona de palabra, es integro… y bueno, por supuesto que se presta a que alguien diga alguna cosa que va para otro lado, pero para nada”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Posteriormente, Kuno brindó su total respaldo al artista de 75 años de edad y contó: “Yo hablé con él, necesita la lana para pagar el deducible y nada más es eso. No es una persona que le quiera ver la cara a la gente haciéndose %$&#$ como que se está operando, lo digo ‘yo meto las manos al fuego por él’”.

Por otra parte, Ricardo González Jr., hijo de Cepillín, tampoco se quedó callado y al enterarse que la periodista comentó en Twitter que él y su hermano no trabajan y buscan sacar provecho de esta situación, respondió:

“¿Claudia quién?... ¡Ah!, el parásito de Luis Miguel ¿no?, que ha vivido de Luis Miguel y un libro no autorizado. ¡Ah!, no, no sé. Ella si ha vivido de Luis Miguel sin autorización de él. Tengo desde los 5 años trabajando, cambiando a mi trabajo mi estudio, no me afectan las críticas porque yo sé lo que he hecho durante toda mi vida y sé lo que he apoyado a mi papá”, culminó.