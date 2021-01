Defiende Galilea Montijo a su marido de acusaciones de abuso de poder

Ciudad de México.-Galilea Montijo nuevamente salió en defensa de su marido, Fernando Reina Iglesias, luego de que se filtrara una información sobre una supuesta demanda en su contra por abuso de poder.

Durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, la conductora dijo no tener conocimiento de esta situación, e inmediatamente enlistó las cualidades de su marido.

“No tengo idea, así como mi marido no se mete en mis cosas yo también no me meto en sus cosas, yo lo único que te puedo decir y se lo he dicho a todos ustedes, es que es un hombre trabajadorsísimo, que lo único que hace es trabajar por su familia.... Se pueden decir muchas cosas, que las comprueben”, dijo Montijo.

Posteriormente, la también actriz no descartó la posibilidad con respecto a que el padre de su hijo sea víctima de una calumnia, aunque desconoce de qué parte pudo surgir este rumor.

“Luego la guerra sucia de la política es peor que la de los espectáculos... una guerra sucia (puede ser), vamos a ver de parte de quién o porqué lo están diciendo... Yo lo único que sé es que no está pretendiendo ningún puesto de esto, él está haciendo padrísimo su trabajo. Desde que lo conozco es un gran papá, es un gran amigo, es un gran papá, el mejor amigo de su esposa, que yo también adoro, entonces yo creo que eso habla más de lo que puede decir la gente que no lo conoce”, manifestó.

Para concluir este tema, la titular del programa Hoy sentenció: “Y yo de política no sé por eso ni me meto”.

Por otra parte, al escuchar la noticia de que es considerada una de las celebridades mejores pagadas en México, Montijo negó tajantemente esta información.

“Pero a ver, mejor pagada de qué, depende contra quien lo digas... No, las cifras que manejan no... es muy peligroso y no te lo digo porque ¡ay qué miedo lo que digan!, ojalá fuera cierto porque lo diría muy orgullosa, tengo veintitantos años trabajando sin parar, yo lo mucho o poco que tengo ha sido gracias a mi trabajo y por su puesto a Televisa que me ha dado trabajo, ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi familia, también a mi mamá y de eso yo me siento muy orgullosa, pero de eso a las cantidades que manejan… ¡ay mijo!, ojalá, no estaría aquí”, remató.