Defensa legal del sobrino de Ricky Martin dice que no procede demanda del cantante

Ciudad de México.- Tras la situación de Ricky Martin y su sobrino, el licenciado Jaime Alcover Delgado contó en qué consistía la demanda del cantante contra su familiar y por qué sus alegaciones debían ser desestimadas por las autoridades.

Después de que se informara que Dennis Yadiel Sánchez Martin tiene una demanda civil interpuesta por su tío, en delitos de extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho, además de daños y prejuicios, se le pidió un pago de aproximadamente 30 millones de dólares, a lo que la defensa legal del joven desestima este caso por distintas razones.

La demanda del señor Enrique Martín Morales, mejor conocido como Ricky Martin, hay unas alegaciones que son mientras nuestro representado era menor de edad... La alegación principal que es donde él desprende que se le causaron unos daños es por supuestamente ir y solicitar una orden de protección al amparo de la Ley 54 de Puerto Rico, que es la ley de violencia doméstica, donde un juez impidió una orden de protección, luego nuestro representado se retractó de la misma y entonces el señor Martín Morales indica que eso le causó algunos daños. Lo que sucede con eso es que es una actividad constitucionalmente protegida y la inmunidad absoluta, eso no es fuente de responsabilidad”

Aseguró Jaime Alcover en entrevista para el programa Hoy Día.

Señalamiento contra Ricky

Al respecto del castigo que podría recibir Dennis Yadiel por sus señalamientos contra el intérprete de “La copa de la vida”, Alcover destacó:

“En Puerto Rico la mayoría de edad es a los 21 años, nuestro representado tiene la mayoría de edad precisamente este año, muchas de las acciones que la demanda describe son mientras nuestro cliente era menor de edad, por lo tanto, los menores, para efectos de la ley no pueden consentir y no tienen capacidad para actuar, por lo tanto, la capacidad tiene que ser suplida por un adulto y no puede ser demandado, no responde por esas acciones”.

Finalmente, el abogado del sobrino de Ricky Martin recalcó: “Lo que se alega que es la fuente de responsabilidad civil, que es donde derivan los supuestos daños, es una actividad constitucionalmente protegida, por lo tanto, es frívola esa demanda”.