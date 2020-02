Def Leppard y ZZ Top anuncian gira en conjunto por EU

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales, Def Leppard anunció la gira "20/20 Vision Tour", en la que tendrán como acto telonero a ZZ Top. Serán 16 conciertos en Estados Unidos e iniciarán el 21 de septiembre en el Times Union Center de Nueva York. Joe Elliot, vocalista de Def Leppard, mencionó: "He sido un seguidor de toda la vida (de ZZ Top), será un gran placer que por fin podamos hacer shows juntos". Por su parte, Billy Gibbons, de ZZ Top, se mostró feliz de que las bandas que pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll por fin hagan un tour juntos. "Hemos estado en esto por 50 años y la próxima gira con ellos significa que los mejores años están por venir", dijo Gibbons. Foto: Tomada de la red Los originarios de Sheffield tienen otros eventos programados en los EU ya que forman parte de "The Stadium Tour", en donde estarán con Mötley Crüe, Poision y Joan Jett and the Black Hearts.



Deff Leppard también pisará tierras aztecas al ser la carta fuerte de la segunda edición del festival "Domination", el cual se celebrará el próximo 1 y 2 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En dicho evento, compartirán escenario con bandas como Rancid, Opeth, Sonata Artica, entre otros.

Def Leppard es una banda de heavy metal formada en 1977 y dentro de su amplio repertorio se encuentran temas como "Hysteria", "Pour Some Sugar on Me" y "Rock of Ages".

Por otro lado, canciones de la talla de "Legs", "La Grange" y "Gimme All Your Lovin'" han colocado a ZZ Top como una de las bandas de rock más influyentes desde su fundación en 1970 en Houston, Texas.