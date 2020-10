Decide Alma Cero congelar sus óvulos

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Alma Cero, a sus 45 años, confesó que congeló sus óvulos, debido a que tiene miedo de que su reloj biológico no le permita ser madre por segunda ocasión.

Alma tiene un hijo de 22 años, que procreó en su primer matrimonio con un bailarín de la Compañía Nacional de Danza, aunque nunca ha revelado de quién se trata.

Sin embargo, la actriz que le dio vida a "Rosa Aurora" en el programa "María de todos los Ángeles", reveló que tomó la decisión de congelar sus óvulos, pues en un futuro quiere ser madre ahora con su pareja Mel, quien es un hombre turco americano con quien lleva varios meses saliendo.

"Yo ya tengo mis óvulos y mis rodillas congeladas, con este frío. Es algo que ya pensé hace mucho tiempo, ya tomamos acción desde hace mucho tiempo. Pero mira, solo Dios decide, porque tú puedes tener los óvulos bien guardaditos. Lo que sea, y aun así si no pega, es porque no te corresponde. Sería muy lindo, sería muy padre, no nos urge tener hijos a ninguno de los dos", dijo.

Y es que Alma tenía guardado este secreto, pues cabe recordar que fue pareja de Edwin Luna, y aunque las cosas no funcionaron entre ellos, la actriz ya lo había hecho.