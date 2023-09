"De ranchero no le queda nada", Alejandro Fernández es criticado por su controvertido cambio de estilo

Alejandro Fernández es un cantante y músico mexicano ampliamente reconocido en el mundo de la música regional mexicana, pero además el cantante ha interpretado diversos géneros, incluyendo rancheras, mariachi, pop y baladas románticas.

Este fin de semana, el potrillo ha desató una controversia en redes sociales, luego de mostrar unas imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, donde mostraba un aspecto más juvenil.

La reacción de los internautas fue mixta, especialmente en lo que respecta a su edad.

Algunos de sus seguidores, elogiaron su nuevo estilo así como la capacidad del famoso para adaptarse a las tendencias actuales, pero por otro lado hubo otros que criticaron el estilo de Fernández.

“Me encantas como cantante pero no me gustó tu nuevo look te prefiero sencillo y sin presumir tanto esa moda no te queda”, se leé en uno de los comentarios.