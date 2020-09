De Veracruz para el mundo: El ascenso de Salma de Hayek a la fama

CIUDAD DE MÉXICO.- Salma Hayek es una de las actrices mexicanas más bellas y talentosas tanto de México como de Hollywood.

Inició su carrera en la pantalla chica, pero su tenacidad y empuje la hicieron derribar fronteras; ahora es famosa por su trabajo como actriz, productora y empresaria.

Su nombre completo es Salma Valgarma Hayek Jiménez; es hija del empresario y político Sami Hayek Domínguez, de ascendencia libanesa, y de la cantante de ópera Diana Jiménez Medina. Nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz.

La actriz pasó sus primeros años de vida en su ciudad natal. A diferencia de otros famosos, ella no tiene un origen humilde, pues sus padres gozaban de una situación económica privilegiada gracias a sus diferentes negocios, entre los que destacaba una ferretería y un club deportivo.

Su niñez estuvo marcada por la religión y su amor por la gimnasia, pero a los 12 años de edad, Salma se mudó a los Estados Unidos para estudiar en la Academia del Sagrado Corazón en Louisiana. Posteriormente regresaría a México para estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana.

De su adolescencia, se sabe que en su fiesta de 15 años cantó Luis Miguel, con quien sostiene una gran amistad.

Primeros papeles en TV

Aunque sus padres querían que Salma Hayek concluyera su carrera universitaria, ella siempre supo que quería ser actriz y dejó la escuela para ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa.

A los 18 años, logró su primer trabajo en la obra de teatro Aladino y la lámpara maravillosa. Ahí fue descubierta por el productor Ernesto Alonso, quien le dio su primer papel en la telenovela Nuevo amanecer (1988). Luego vino Teresa (1989), su único protagónico en los melodramas televisivos, el cual la consagró en el gusto de la audiencia.

¡Desde Veracruz, México para el mundo! ����

Salma Hayek cumple 54 años el día de hoy ��✨�� Mira su transformación a través del tiempo ���� pic.twitter.com/yzM4Pd5i7o — EstiloDF (@EstiloDF) September 2, 2020

Probó suerte en el cine mexicano, con un papel protagónico en El Callejón de los Milagros (1995). Luego decidió abrirse camino en Hollywood, y aunque muchos pensaron que fracasaría, su esfuerzo y disciplina, la colocaron como una de las figuras más reconocidas en la meca de cine.

Hola Hollywood

Hayek estudió actuación con Stella Adler, en Los Ángeles, y logró su primer papel en la película Desperado (1995), en la cual compartía créditos con Antonio Banderas. Posteriormente apareció en From Dusk Till Dawn (1996), donde la mexicana protagoniza la icónica escena en la que baila con una boa amarilla sobre su cuerpo.

En 1999 trabajó junto a Will Smith en Wild Wild West y para el 2003 participó en One Upon a Time in Mexico, secuela de Desperado.

El 2002 fue un año importante en la carrera de Salma Hayek, pues fue protagonista y co-productora de la cinta Frida, la cual cuenta la historia de la vida personal y artística de la pintora mexicana Frida Kahlo. Gracias a su actuación, fue nominada al Óscar como Mejor Actriz, y aunque no lo ganó, sí que quedó con las estatuillas a Mejor Maquillaje y Banda Sonora.

Tras esto, llegaron nuevas oportunidades como la cinta Bandidas (2006), junto a su amiga Penélope Cruz. La comedia Son como niños (2010) marcó un hito en su carrera como actriz. Después de participar en Savages (2012) y Some Kind of Beautiful (2013), el 2017 se unió al mexicano Eugenio Derbez en la película Cómo ser un Latin Lover.

En 2019 estrenó en Netflix la serie Monarca y este año llegó al cine con la comedia Socias en Guerra; el próximo año la veremos formar parte del universo Marvel, interpretando a Ajak, en The Eternals.

El amor de Salma Hayek

Salma Hayek se encuentra casada con François -Henri Pinault, un empresario francés, CEO de la multinacional Kering, el conglomerado dueño de casas de moda como Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent y Balenciaga.

La pareja comenzó a salir en septiembre de 2006 y un año después confirmaron su compromiso. En septiembre de 2007 Salma dio a luz a su hija Valentina Paloma y en febrero de 2009 se casó con el millonario en París. En abril del mismo año tuvieron otra ceremonia en Venecia.

La maternidad le sentó tan bien a Salma Hayek que constantemente presume su escultural cuerpo en redes sociales, posando con tremendos escotes que realzan su figura y robando suspiros a sus millones de seguidores.

Salma Hayek ha demostrado ser una feminista que trabaja por los derechos de las mujeres. Junto a otras personalidades fundó Chime for Change, un movimiento que busca el empoderamiento femenino a través de la educación, la salud y la justicia, pero también trabaja por erradicar la discriminación contra los inmigrantes.

No hay duda de que a sus 54 años de edad, Salma Hayek se encuentra en su mejor momento, tanto personal como profesional.