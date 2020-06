De Tupac a Xxxtentacion: Una triste lista de raperos silenciados

El hip-hop y su derivado, el rap, vivieron su “edad dorada” allá por los años noventa. Y fue precisamente en esos tiempos, cuando las rivalidades entre raperos de la Costa Este y la Costa Oeste de los Estados Unidos iniciaron una espiral de violencia.

A las rivalidades se les unieron los excesos, considerada también causa de muerte entre numerosos raperos que han fallecido en los últimos años. Lo mismo que sufrió el rock a finales de la década de los 60s e inicio de los 70s es lo que le está tocando vivir al género del hip-hop en la actualidad.

En algunos aspectos el rap y la violencia parecen ir de la mano. Pero no es la música en sí misma, es el entorno en el que vivimos. La violencia estaba aquí mucho antes que el hip-hop”, decía Scotty Morris a 'The New York Times' en 1987.

Morris era el mánager de Scott La Rock, integrante del dúo Boogie Down Productions quien fue asesinado por disparos en el cuello y la cabeza en agosto de aquel año en el Bronx.

Scott La Rock tenía 25 años y su muerte, según la revista especializada 'XXL', supuso la pérdida de la inocencia de un estilo musical que nació en ese mismo barrio neoyorquino en la década anterior, cuando DJ Kool Herc lo puso en el mapa al estrenar el breakbeat en 1973.

Este fue también el primer asesinato relacionado con el mundo del hip-hop de los muchos que no han sido resueltos por la policía. Entre 1987 y el 2020, 'XXL' ha documentado más de 68 raperos asesinados en EU; dos por año.

1. Stretch

Randy Walker, más conocido por su nombre artístico, Stretch, fue un rapero y productor musical estadounidense conocido tanto por aparecer en la película “Who’s the Man?”, como por su complicada relación con Tupac Shakur.

La canción de Stretch y 2Pac, “Pain”, formó parte de la banda sonora de «Above The Rim», y se considera un clásico del hip hop. Aunque esta no es la única colaboración del artista, que también compartió escenario con The Notorious B.I.G.

El 30 de noviembre de 1995 fue asesinado en Queens a los 27 años. Un año antes, su amigo Tupac sobrevivió a un tiroteo en su estudio de grabación. Hay rumores que apuntan a Stretch como sospechoso de ese incidente.

Stretch. Foto: Internet

2. Tupac Shakur

El rapero conocido como 2Pac o simplemente Tupac se crió en el barrio de Harlem, entre pobreza, desigualdad y violencia.

Es considerado por muchos como el mejor rapero de todos los tiempos. Sus polémicas letras criticaban al gobierno y a la policía, y le causaron graves problemas hasta el día de su muerte. Los sencillos con más éxito del cantante fueron “Keep Ya Head Up” y “I Get Around”.

En 1993 fue acusado de violar a una mujer y condenado a ocho meses de prisión. El 30 de noviembre de 1994, un día antes de darse a conocer el veredicto, fue víctima de un tiroteo en su estudio de grabación de Manhatan. Sobrevivió, fue enviado a prisión, y ocho meses después salió en libertad condicional. Durante el tiempo que estuvo preso, su compañero Stretch no fue a visitarle ni un solo día. Además, se le vio estrechamente relacionado con su gran rival, Notorius B.I.G.

El 7 de septiembre de 1996, a la salida de un combate de boxeo de Mike Tyson, tuvo lugar otro altercado mientras se encontraba en el interior del coche de su manager, Suge Knight. Fue herido de gravedad por varios disparos y murió seis días después a los 25 años.

3. The Notorious B.I.G.

The Notorius B.I.G. (Business Instead of Game), o como él mismo se apodaba en sus canciones, Biggie Smalls, fue un rapero estadounidense considerado como uno de los más grándes e influyentes de todos los tiempos.

El 9 de marzo de 1997 y con tan solo 24 años, “Big Poppa” fue asesinado por un desconocido a balazos en Los Ángeles. Varias personas cercanas al artista aseguraron que su muerte era una venganza por el homicidio de su rival Tupac Shakur.

Su segundo álbum de estudio, “Live After Death”, salió al mercado 15 días después de su muerte convirtiendose en un clásico del hip-hop. El primer sigle de este disco, “Hypnotize”, fue además el último vídeo musical en el que participó.

4. Big L

El rapero estadounidense Lamont Coleman, más conocido por su nombre artístico “Big L”, destacó por ser uno de los mejores “freestylers” y “punchliners” de la historia del rap. Hizo su primera aparición en la escena musical con la canción “Yes You May (Remix)” en 1992.

Fue asesinado por un desconocido en un tiroteo en Harlem, su barrio natal, el 15 de febrero de 1999, con 24 años.

Su último disco fue lanzado a título póstumo en el año 2000 y recibió el álbum de oro por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA en inglés).

5. Jam Master Jay

Jam Master Jay fue el fundador y DJ de Run DMC. Antes de formar el grupo de hip hop, Jason Mizell ya había participado en otros proyectos tocando el bajo y la batería.

A mediados de los años noventa sobrevivió a un tiroteo y salió ileso de un accidente de coche. Estos hechos le cambiaron la vida y la banda se reformó. Dejó atrás la violencia de sus letras, de la que terminó renegando.

Lo asesinaron pegándole un tiro en la cabeza en su estudio de grabación el 30 de octubre del 2002.

6. Proof

DeShaun Dupree, más conocido como Proof fue un rapero que formó parte de la agrupación D12. La idea de formar la banda surgió tras conocer a varios integrantes en una tienda de música llamada Hip Hop Shop. El rapero fue amigo íntimo de Eminem desde la infancia, de hecho actuó en la película del cantante: 8 Mile.

El 11 de abril del 2006 fue abatido a tiros por una disputa que comenzó como una broma. Un grupo de raperos desconocidos mojó a Proof, ante esto el artista respondió sacando un arma. Acabó siendo abatido durante la reyerta que se organizó. Murió al llegar al hospital con 32 años.

Tras su muerte, Eminem se tatuó el mismo dibujo que DeShaun tenía en su brazo derecho como homenaje a su amigo.

7. XXXTentacion

Jahseh Dwayne Onfroy, más conocido como XXXTentacion fue un rapero estadounidense que destacó por lanzar su primera canción en la plataforma de audio en streaming Sound Cloud. Con tan solo 20 años tenía un largo historial de detenciones y acusaciones, la última de violencia de género.

Su primer álbum salió en verano de 2017. Con su segundo disco de estudio «?» llegó al puesto número uno en el Billaboard 200. Entre sus influencias musicales detacaban artistas de la talla de Kurt Cobain, Tupac Shakur, The Fray o Coldplay.

El 18 de junio de 2018 en Florida, al salir de un concesionario de motos, dos desconocidos le dispararon desde un deportivo. En lo podría apuntar a un robo, ya que los asaltantes cogieron una bolsa de Lois Vuitton y huyeron, el joven rapero perdió la vida.

8. Jimmy Wopo

Jimmy Wopo era un rapero de Pittsburgh que debutó con su single «Elm Street» en 2016. Ese mismo año fue arrestado y procesado por tenencia ilícita de drogas y por consumir alcohol siendo menor de edad (en Estados Unidos la edad legal para beber son los 21 años).

El joven murió el 18 de junio de 2018 en su ciudad natal. Su cuerpo apareció con numerosos disparos pocas horas después de encontrar a XXXTentacion, aumentando la tensión ante la oleada de violencia en el panorama musical.

9. Nipsey Hussle

Ermias Asghedom, el nombre real de Nipsey Hussle, nació en Los Ángeles en 1985 y se hizo famoso en la escena hip-hop de la urbe californiana como un artista orgulloso de sus orígenes callejeros y vinculado a una facción de los Crips, una de las pandillas más célebres de esta ciudad. Tras varios años en los que lanzó diferentes singles y mixtapes, Nipsey Hussle publicó en 2018 su álbum debut «Victory Lap». Gracias a este disco obtuvo una nominación al mejor álbum de rap en la 61 edición de los Grammy.

Numerosas estrellas de Norteamérica lamentaron el asesinato de Nipsey Hussle que tenía dos hijos.

"¡Esto no tiene ningún sentido! ¡Mi espíritu está conmocionado por esto!", indicó Rihanna en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Pharrell Williams aseguró que la obra de Nipsey Hussle giraba en torno a algo positivo y dijo que inspiró a millones. Estrellas de la NBA como LeBron James o Chris Paul también mostraron en público su tristeza por el asesinato del artista en marzo de 2019.

10.- Lil Peep

El estadounidense Gustav Ahr, conocido profesionalmente como Lil Peep, falleció en 2017 a causa de una sobredosis a los 21 años. En ningún momento ocultó esta adicción, ya que la cocaína, el xanax, el éxtasis y otras sustancias formaban parte de muchas de sus letras.

11.- Mac Miller

Los estupefacientes volvieron a ser los causantes de la muerte del famoso rapero estadounidense y pareja de Ariana Grande, Mac Miller quien fue encontrado inconsciente por su asistente personal, intoxicado por un analgésico falsificado llamado percocet, que contiene oxicodona, cocaína y xanax. Tenía 26 años.

Con información de ABC y Vanguardia.