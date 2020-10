David Zepeda rompe el silencio y se refiere a los rumores sobre su relación con Daniel Urquiza

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del deceso de Daniel Urquiza han surgido rumores sobre una supuesta relación que mantenía el estilista con David Zepeda, dato que incluso amigos del fallecido respaldan.

Ahora, quien decidió que era momento de retomar el tema es el mismo David Zepeda, quien recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar una fotografía de él mientras hacía referencia con un corto texto en la descripción de la publicación.

‘’Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones... Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás... La Paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio”, expresó el actor.

Con esto, David deja en claro que las declaraciones de su supuesto romance con Urquiza no le interesan y no piensa darles importancia, pues él no tiene nada que ocultar.