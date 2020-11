David Pablos está preparado para lo que venga con "El Baile de los 41"

HERMOSILLO.- Año 1901. Una redada a una fiesta homosexual deja al descubierto a Ignacio de la Torre, yerno del presidente Porfirio Díaz, quien se ve obligado a usar sus influencias para salvarlo del escándalo y evitarle la humillación pública a su hija Amada Díaz.

El director David Pablos decidió revivir este episodio en la historia de México con la película “El Baile de los 41” y aunque puede esperarse el rechazo de muchas personas a este tema, dice confiar en su trabajo.

No sé si decir que estoy preparado (para lo que venga), porque uno nunca sabe lo que sucederá. Lo único que tengo es la certeza del trabajo que hice, un trabajo responsable, respetuoso que para mí engloba la comunidad gay y LGBT+. Vaya, insisto, es impredecible lo que puede suceder en redes sociales, soy consciente de la historia que hice”, dijo David Pablos en entrevista.

El filme llegará a las pantallas de cine este 19 de noviembre, donde, además de retratar los sucesos de aquel 18 de noviembre de 1901, también seguirá el matrimonio de Ignacio de la Torre y Amada Díaz.

“No es nada más hablar de la homofobia y retratar de manera digna y humana al hombre gay, sino retratar a este matrimonio infeliz que no tuvo hijos, que en algún momento parecía que todo era perfecto. Para Amada, Ignacio era el hombre ideal para ser su esposo, era rico, apuesto, un caballero, pero era homosexual”, continuó.

David explicó que esta cinta protagonizada por Alfonso Herrera, Emiliano Zurita y Mabel Cadena no tuvo trabas como tal para llegar al cine, pero sí para realizarse y recibir el apoyo necesario para su financiación.

“No fueron trabas como tal, más bien, en un momento, no nos apoyaron. No tuvimos apoyo porque a algunas empresas les parecía riesgoso apoyar un tema como este (…) Yo creo que tiene que ver con el estigma que aun sigue existiendo hacia la comunidad LGBT, hacia la falta de visibilidad, habla mucho del machismo, de nuestra sociedad”, explicó David.

“Vivimos en una sociedad en donde es preferible ver la violencia en pantalla grande donde está mucho más normalizado eso que ver a dos hombres en una relación amorosa. Yo creo que si se tardó tanto tiempo en contar esta historia es por el lugar en el que estamos como sociedad”, siguió.

Pablos también aseguró que en esta película no se caricaturiza la imagen del hombre homosexual, pues fue muy cuidadoso al momento de elegir el cast de los 41 hombres en la fiesta para representar una amplia gama de masculinidades.

“Es hora de que la comunidad LGBT deje de ser caricaturizada, que se muestre de forma respetuosa, con otro matiz (…) quería mostrar una amplia gama de masculinidades porque ser gay no es ser de una u otra manera. Los medios te lo presentan así, y no. Es un rasgo más de un ser humano, es una característica que lo conforma en su totalidad. No se puede estereotipar la forma de ser gay.

TABLA

Película: El baile de los 41

Estreno: 19 de noviembre

Director: David Pablos

Guion: Monika Revilla

Elenco: Alfonso Herrera, Emiliano Zurita, Mabel Cadena, Fernando Becerril, Paulina Álvarez Muñoz.

Sinopsis: El 18 de noviembre de 1901, el gobierno de Porfirio Díaz hizo una redada en una fiesta homosexual con 42 hombres ―la mitad de ellos vestidos de mujer―. Lo inesperado ocurre cuando, entre los invitados, se encuentra Ignacio de la Torre y Mier, esposo de Amada Díaz y yerno de Porfirio Díaz. Los acontecimientos ocurridos aquella noche marcarán de por vida la vida de Ignacio y afectará profundamente su matrimonio con Amada.