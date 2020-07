David Desrosiers se retira de Simple Plan tras acusaciones de abuso sexual

ESTADOS UNIDOS.- La noche del pasado jueves, David Desrosiers, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que se retira de Simple Plan debido a las recientes acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

La cuenta de @victim_voices_montreal de Instagram, la cual se dedica a publicar historias de jóvenes abusadas, publicó recientemente un mensaje anónimo (en francés) de una mujer que describe su relación sexual anterior con David Desrosiers e hizo algunos reclamos serios de abuso.

La publicación anónima se viralizó rápidamente y no tardó mucho en llegar a la banda y al propio David Desrosiers. Dadas estas acusaciones, tanto el músico como la banda decidieron reaccionar cuanto antes y cada uno lanzó una breve declaración oficial anunciando la retirada de David de la banda "para trabajar en sus asuntos personales" y disculpándose por el daño causado.

‘’Declaraciones públicas recientes me han llevado a reconocer que algunas de las interacciones que he tenido con las mujeres les han causado daño. He decidido retirarme de la banda y buscar ayuda profesional para educarme y actuar adecuadamente en el futuro. Lamento mucho el daño que he causado a estas mujeres’’, escribió.

Actualmente se desconoce si la retirada de David del Plan Simple será permanente o no.