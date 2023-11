David Bisbal revela su trayectoria de 20 años en un documental: "Quería plasmar lo bonito de cumplir los sueños”

CIUDAD DE MEXICO.- El reconocido cantante almeriense, David Bisbal, compartió esta noche su visión sobre el documental que lleva su nombre. Expresó su deseo de que esta producción refleje "todo lo bonito que es ese camino de cumplir los sueños".

David Bisbal cuenta su propia historia en los días previos al concierto con el que celebró 20 años de carrera en su Almería natal, en una narración dirigida por Alexis Morante ('Sanz: Lo que fui es lo que soy', 'Héroes: Silencio y Rock & Roll', 'Camarón. Flamenco y revolución'), el cantante confiesa que el camino hasta llegar al éxito no ha sido fácil, ni ha estado exento de obstáculos.

Antes de presenciar la gala 'El flamenco es universal' como preludio a la entrega de los Latin Grammy en Sevilla, Bisbal ha dicho que también ha querido explicar "lo duro que también, evidentemente, es trabajar pues para conseguirlo -el éxito-, pero todavía mucho más duro es tratar de mantenerlo durante 20 años".

"Lo que sí es cierto es que aquí empezó todo, en Andalucía, con mi orquesta 'Expresiones', y me costó muchísimo", ha dicho, citando que "es cierto que he tratado de hacer este documental para que la gente se vea un poco identificada. A mí me ha abrazado la música, pero seguramente en cualquier sector todo el mundo tenga su sueño".