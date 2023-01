Daughter regresa con ‘’Be on your way’’ y anuncia nuevo album

Tijuana BC.- Con la línea ‘’No te detendré… el tiempo nos arrastra’’ inicia Be on your way, el nuevo tema con el que Daughter inició el año y que además, anuncia el regreso de la agrupación.

El trío inglés había estado inactivo desde la salida del ‘’Music from Before the Storm’’ mismo que fue utilizado en el videojuego ‘’Life is Strange: Before the storm’’ y que a diferencia del resto de sus obras, era meramente instrumental.

En las imágenes presentadas, se puede ver a Elena Tonra caminando en una especie de túnel mientras un escenario de flores se trasluce en el fondo.

Están de regreso

De acuerdo a la cuenta oficial de Twitter de la banda, Be on your way sería el primer single que la banda presenta de su siguiente LP titulado ‘’Stereo Mind Game’’ que se estrenará el 7 de abril.

Daughter: Stereo Mind Game (Twitter)

Si bien, la banda integrada por Elena, Igor y Remi, cuenta con dos álbumes de estudio, cuatro EP’s y una obra de soundtrack.

Tras el hiato en el que entró Daughter, Elena anunció en el 2018 que iniciaría un proyecto solista llamado Ex:Re con que le lanzó un álbum homónimo.