Daryl Hall demanda a John Oates para evitar que venda su parte de la empresa; juez pausa la venta

ESTADOS UNIDOS.- Daryl Hall ha demandado a su antiguo compañero musical John Oates, argumentando que su plan de vender su parte en una empresa conjunta violaría los términos de un acuerdo comercial que el dúo Hall & Oates había establecido.

La acción rápidamente llevó a un juez a bloquear temporalmente la venta mientras continúan los procedimientos legales y un arbitraje previamente iniciado.

Un juez de la corte de cancillería de Nashville emitió la orden de restricción temporal el 16 de noviembre, escribiendo que Oates y otros involucrados en su fideicomiso no pueden proceder a cerrar la venta de su participación en Whole Oats Enterprises LLP a Primary Wave IP Investment Management LLC hasta que un árbitro en un caso presentado por separado se pronuncie sobre el acuerdo, o hasta que expire la orden del juez, típicamente dentro de 15 días, a menos que un juez extienda el plazo.

El canciller Russell Perkins emitió la orden el mismo día en que Hall presentó su demanda, la cual fue en gran parte presentada bajo sello, ocultando la mayoría de los detalles. Una orden emitida el miércoles por el juez permitió que se hicieran públicos más archivos, aunque muchos detalles sobre el acuerdo comercial de la pareja y la venta propuesta aún se mantienen en secreto.

Al abogar por sellar ciertos archivos, los abogados de Hall argumentaron que es una disputa privada bajo un acuerdo con términos confidenciales, relacionada con un proceso de arbitraje confidencial.

Aunque la versión pública de la demanda no especificó lo que está en juego en la venta, Primary Wave ya ha tenido un "interés significativo" en el catálogo de canciones de Hall y Oates durante más de 15 años. En una entrevista de 2021 con Sky News, Hall insinuó su decepción con la venta de su catálogo anterior.

"Oh, en los primeros días, se vendió por mí y no recibí el dinero", dijo. En la misma entrevista, aconsejó a los artistas que retuvieran sus derechos de publicación, diciendo "todo lo que tienes es eso".

La demanda sostiene que Hall inició un proceso de arbitraje el 9 de noviembre contra Oates y los demás involucrados en la demanda, entre ellos, la esposa de Oates, Aimee Oates, y Richard Flynn, en sus roles de co-fideicomisarios del fideicomiso de Oates. Hall buscaba una orden que los impidiera vender su parte en Whole Oats Enterprises a Primary Wave Music.

Según la demanda, el equipo de Oates insinuó en ese momento que la venta podría cerrarse en cuestión de días, aunque aún no se había seleccionado un árbitro para resolver el conflicto.

La demanda dice que el equipo de Oates firmó una carta de intención con Primary Wave Music para la venta, y alega además que la carta deja claro que el acuerdo comercial del dúo musical fue revelado a Primary Wave Music en violación de una disposición de confidencialidad.

Así, toda la Transacción No Autorizada es producto de una incuestionable violación del contrato", afirma la demanda.

El caso se llevará a cabo en una audiencia judicial el 30 de noviembre.

Hall & Oates

The Associated Press envió correos electrónicos a los abogados de ambas partes y a los representantes de Primary Wave Music el viernes. Aún no está claro si la disputa se centra en el catálogo musical de Hall & Oates, un dúo de soft-rock y pop conocido por sus éxitos número 1 "Private Eyes", "Rich Girl" y "Maneater".

Daryl Hall y John Oates comenzaron como estudiantes de la Universidad Temple antes de firmar con Atlantic Records en 1972. En las décadas siguientes, lograron seis álbumes de platino y muchos más sencillos en el Top 10 con su enfoque único de soul de ojos azules. Hall & Oates fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2014 y su último álbum, "Home for Christmas", se lanzó en 2006. El dúo continuó actuando hasta el año pasado.

"Tenemos este problema increíblemente bueno de tener tantos éxitos", dijo Oates a The AP en 2021, justo antes de reanudar una gira nacional que se había retrasado debido a la pandemia de coronavirus. "Créanme, no es una tarea tocar esas canciones porque son realmente geniales".