Danny Ocean les dice a sus fanáticos que no le pidan fotografías

CIUDAD DE MÉXICO.- Actualmente Danny Ocean se ha vuelto uno de los cantantes más escuchados, gracias a su éxito musical “Me rehúso” logró conquistar el corazón de todos sus fanáticos.

El cantante venezolano suele ser muy activo en sus redes sociales donde suele estar en contacto con sus fanáticos, pero al parecer le gusta que “respeten” su espacio cuando está en su vida normal.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Entre Famosos que dio a conocer un tuit del artista quien compartió un tuit que hasta el momento ha causado gran controversia en Twitter.

En el Tuit que escribe Danny Ocean le pide a sus fanáticos que si lo ven comiendo en un restaurante que de preferencia no se acercaran a pedirle una fotografía porque era un momento espcial y personal.

Si me ves comiendo no me pidas la foto. Gracias por entender el momento sagrado” se puede leer en la publicación.