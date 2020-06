Danny Hicks revela en redes que tiene cáncer terminal

El actor estadounidense Danny Hicks, reconocido por interpretar a "Jake" en Evil Dead 2, reveló que tiene cáncer en etapa cuatro.

Por medio de sus redes sociales, Hicks, de 68 años, aseguró que en el diagnóstico de su enfermedad le aseguraron que tiene de uno a tres años de vida.

“Para todas las personas que nunca conocí, y los 6 mil 018 fanáticos que disfrutaron mi trabajo. Tengo algunas malas noticias. Me han diagnosticado cáncer en etapa 4. Tengo aproximadamente de 1 a 3 años de vida", escribió el actor.

Hicks también ha participado en otros proyectos como Spider-Man 2, 2001 Maniacs, Oz the Great and Powerful, Intruder, Darkman y Elder Island, por mencionar algunas de sus apariciones en el séptimo arte.

“Tengo que decirte que estoy seguro de que viví mucho en mis 68 años. No tengo demasiados arrepentimientos. Ok, me tengo que ir. Voy a averiguar qué demonios está pasando en esa bodega de frutas", agregó el actor, refiriéndose a la cabaña donde se producen escenas sangrientas en Evil Dead 2, la película de terror de Sam Raimi de 1987.