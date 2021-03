Dannie Berriel: Fue detenido Eduardo O, su presunto violador

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la denuncia en redes sociales de la mexicana Danni Berriel, donde a través de una publicación en Instagram, acusa al también actor Gonzalo Peña de complicidad en el caso de abuso sexual que sufrió la actriz, por parte de Eduardo Ojeda, hoy se dio a conocer que el presunto violador fue detenido por las autoridades del Estado de Guerrero.

Así lo dieron a conocer en sus redes sociales Sergio Mayer y Danni Berriel, fue a través de una serie de historias en Instagram como los actores publicaron la noticia.

“El 14 de marzo de 2020 me violaron en Acapulco. No daré demasiados detalles porque hay detalles que no sería padre que estuvieran por aquí y esos solo los tienen que saber las autoridades. Hace unos 5 años conocí a Gonzalo Peña, salimos en varias ocasiones y dejamos de salir porque las cosas no funcionaron. Una amiga empezó a andar con su hermano y me dijo que Gonzalo me estaba buscando de nuevo", explicó la actriz desde su cuenta de Instagram.