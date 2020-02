Danna Paola se arrepiente por confrontar a Gibrán y Francely

Danna Paola se encuentra disfrutando de las mieles del éxito en el aspecto profesional, pues además de triunfar en la música y la actuación, su trabajo como jueza en La Academia ha dado mucho de qué hablar.

A escasos días de que esta temporada del reality llegue a su fin, la cantante recordó el momento en que confrontó a los ex académicos Gibrán y Francely cuando se refirieron a ella como culer*, y expresó su arrepentimiento por esta acción.

“Chance y a lo mejor sobre exageré cosas, pero yo no me quedo callada. A mi si alguien me insulta, por más mínimo que sea en broma o no, voy a decir lo que pienso. Sorry si fue a nivel nacional, sorry”, dijo Danna en una charla con sus amigos youtubers Pepe & Teo.

Asegurando que su reacción no estaba contemplada por la producción del programa, la actriz de la serie Élite expresó: “todo este desmadr* que se armó con estos chicos, Gibrán y Francely, no fue nada planeado, de hecho, yo si estaba muy molesta”.

Por último, Danna Paola aseguró que dicha confrontación le produjo un ataque de ansiedad. “Estar en el foco no me gusta, no me gusta que todo el mundo esté hablando y que me lleguen 20 mil notificaciones en el celular. Hasta tuve que borrar Twitter e Instagram. Aunque esto fue cagad* y yo me reí, la pasé fatal, porque eso invade tu paciencia y salud mental”.