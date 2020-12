Danna Paola no quería regresar a México

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola se ha abierto fama internacionalmente después de su participación en la serie 'Elite', donde incluso hizo grandes amistades como Mina El Hammani, Georgina Amoros y Claudia Salas a quienes les ha dedicado algunas palabras en sus redes sociales.

La actriz mexicana ha dejado en claro que hecha de menos la vida que mantenía en España, pero después de su participación en la reconocida serie de Netflix, su vida dio un giro inesperado.

Fue por medio de una entrevista que dio para el podcast 'On the Go', en el que confesó que se sentía muy orgullosa de comenzar a independizarse fuera del país, pero ante la pandemia protagonizada por Covid-19, la joven tuvo que volver a su país y seguir trabajando.

Volver a México fue una de las cosas que más me shockeó emocionalmente. Yo no quería volver a México, estaba viviendo en España, y el tener que volver y de repente cae la pandemia, cancelar la gira, fue de sí o sí tienes que aprender a vivir contigo misma y estar en tu casa” comentó la artista.

Danna agregó que ha sido todo un reto para vivir "normal" estando en cuarentena que prácticamente es quedarse en casa, lo cual para ella suele ser un reto porque considera que se aburre muy rápido, por esto tiene que estar haciendo actividades distinta.

Pero este tiempo en el que ha tenido que darse un 'break' forzoso ha intentado hacer otras cosas que normalmente no tiempo de hacerlas, enfocarse solamente en las cosas positivas y alejarse de todo lo negativo, además de mejorar el amor propio.

Además para Danna no todo ha sido color de rosa, porque al ser una figura pública está mas expuesta a ser criticada lo que le ha causado mucha ansiedad en su vida, por lo que dejó en claro que al final es un ser humano que aprende de sus errores, todos los días, que un día puede estar feliz y al otro no.

