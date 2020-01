Danna Paola llega a 15 millones de seguidores tras polémica

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la polémica vista en televisión entre Danna Paola y Gibrán, ahora ex alumno de La Academia, la cantante e interprete se vio beneficiada en su cuenta personal de Instagram, ya que posterior a que el escándalo con los estudiantes del reality show de la televisora del Ajusco se volviera tendencia en redes sociales, su popularidad se incrementó en la app de fotografías, por lo que superó los 15 millones de seguidores.

La intérprete de "Oye, Pablo" continúa siendo tendencia en redes sociales, tanto por los memes como por los stickers para WhatsApp que aparecieron recientemente en Internet para inmortalizar algunas de las frases que Danna Paola dijo en el programa de televisión.

¿Por qué se volvió viral Danna Paola? Danna Paola causó polémica en redes sociales luego de que "pusiera en su lugar" al ahora exalumno Gibrán del reality show La Academia, posterior a que este la llamara "cule..." a causa de las críticas recibidas por parte de la juez, al respecto de sus participaciones en el escenario.

"Gibrán, es lo mejor que te he visto hacer. La verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo, le has hecho caso a tus maestros, has mejorado muchísimo. La verdad ha sido maravilloso. Pero tú dime ¿así no soy cule** contigo?... Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie", dijo la intérprete luego de que el participante se refiriera a ella con ese adjetivo.

"Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Yo solo dije lo que tú querías escuchar y no mi critica real. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti que lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer y yo ya no voy a dar mi crítica a tus actuaciones. ", señaló la artista durante la emisión.