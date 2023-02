Danna Paola “estalla” en concierto por pensar que le gritaban Tini y era Simi

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola es una de las cantantes juveniles más importantes el país, gracias a su trabajo en la televisión y actualmente por su carrera musical.

Además la intérprete de “Mala Fama” se ha encargado de empoderar a la mujer a través de su música, pero hace unos días hizo su evidente “molestia” al entender que la habían comparado con otra artista durante su concierto de Guadalajara.

A través de TikTok se dio a conocer un video en el que Danna Paola se le puede ver “enojada” públicamente, debido a que entendió que los presentes estaban llamando a Tini.

Sin embargo lo que realmente sucedió fue que el público comenzó a gritar “Simi” ya que se ha hecho tendencia que los artistas durante sus conciertos reciban este muñeco de farmacia según el portal de TVNotas.

Yo sé que querían que viniera Tini y espero que también venga a Guadalajara, porque es increíble, es una gran artista y la amo mucho, la admiramos mucho. Así que un aplauso para los que estuvieron gritando eso”, comentó Danna.

Es por eso que esta escena llegó a confundir a sus seguidores, quienes le aseguraron que no estaban gritando Tini, si no Simi, pero jamás quisieron hacerla sentir incómoda.

Aunque este momento se vivió algunos meses, muchos usuarios han pedio que ambas cantantes hagan una colaboración musical: “que haya una colaboración”, “una canción juntas”, son algunos de los que se pueden leer.

Danna Paola niega tener problemas de alcohol

Danna Paola dijo que no le preocupan lo que piensen los demás respecto a su comportamiento y a sus presuntos problemas con el alcohol.

“Que no se preocupen, preocúpate en tu casa. Yo no estoy preocupada por mi mala fama, así soy yo, me gusta la fiesta, me echo una copa, estoy produciendo, estoy trabajando, no, no puedo darles gusto a todos”, explicó la artista.