¿Danna Paola confiesa romance con Jorge Lopez?

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que Danna Paola está encerrada en cuarentena en su casa, casi todos los días contesta dudas de sus fans y en esta ocasión pudo haber confirmado su estado sentimental.

La cantante fue cuestionada por uno de sus seguidores sobre qué es ella para Jorge Lopez, compañero de la serie Élite, quien interpreta a Valerio.

“Su hermana con derechos, su prima, su esposa, su princesa de Disney, su chiquitica”, contestó.

Por otro lado, Danna comentó cuáles son sus manías y datos curiosos de ella y de su personaje Lú.

“Todo el tiempo me estoy agarrando el pelo. O sea todo el tiempo estoy viendo que se me vea bien el pelo, tengo una manía con el pelo muy heavy. Las pestañas y las cejas... me las tengo que hacer yo, siempre, no dejo que nadie me las haga, soy muy especial con mis pestañas y con las cejas igual... Dato curioso: ‘Lu’ tiene las cejas diferentes a las mías”, agregó.

La también actriz ha mencionado constantemente a sus seguidores que se queden en casa para evitar el contagio y la propagación del coronavirus.