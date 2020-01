Danna Paola afirma que golpeó a una compañera en el CEA

El youtuber Escorpión Dorado, conocido por su programa "Al volante", invitó a Danna Paola, quien se hizo viral por defenderse a nivel nacional de uno de los participantes de La Academia.

Escorpión le preguntó si alguna vez ha golpeado a alguien, por lo que Danna dijo que si y explicó qué fue lo que pasó.

Tenía 9 años y una de mis compañeritas me empezó a decir que yo era horrible, que era una burra, estudiábamos dentro de las novelas, porque íbamos a la escuela, pero solo presentábamos exámenes, pues nos mandaban un maestro", comentó.

"Entonces una vez me empezó a preguntar no sé que cosas de historia y obviamente yo no respondí por que no sabía, entonces me dice "Ash eres una burra, no sabes nada y aparte estás horrible, yo no sé porqué eres la protagonista", y agarré y le dije "¿cómo me dijiste?" y que mocos, que le meto una cachetadota".

En el mismo vídeo interpretó el mix del momento hecho después de la pelea que tuvo con un integrante de La Academia.