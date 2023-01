Danilo Carrera sufrió discriminación por ser guapo

Ciudad de México.- El actor Danilo Carrera reveló que más allá de ser considerado un galán de telenovelas, a inicio de su carrera, sufrió discriminación por esa misma razón.

En un encuentro con los medios después de anunciar que se alejaría un tiempo de los melodramas, el artista fue cuestionado por las oportunidades laborales que ha tenido por su físico.

A ver, seamos realistas, yo no tendría la carrera que tengo si no me viera como me veo. Creo que es una realidad, pero al comienzo la gente te juzga y dicen ‘¡Ah!, pues solo es una cara bonita’. Después cuando empiezas a actuar bien y a tener éxito dicen ‘¡Ah!, puede actuar’. Después cuando escribes dicen ‘¡Ah!, tiene talento’”

Ventajas en el medio

De la misma manera, el protagonista de novelas como Vencer la Ausencia, recalcó que este escenario lo viven todos sus colegas, en especial las damas. “Sí pasa mucho, yo creo que los hombres tenemos más ventaja en eso, creo que incluso a las mujeres les pasa más todavía”.

Por otra parte, Danilo habló de su vida amorosa y confesó sin tapujos que en ocasiones ha engañado a sus parejas en turno. “He sido infiel, sí, claro que sí. Ay, no les voy a mentir ‘yo nunca he sido infiel’, pero te voy a decir una cosa que también es cierta. También he sido fiel y sé ser fiel. O sea, hay momentos, hay personas con las que eres fiel, hay personas con las que no”.

Finalmente, al recordar sus intenciones de retirarse de los foros de televisión, Danilo explicó que sigue con la misma idea, solo que ahora cree que su regreso no tardará mucho.

“Hay que ver también, ahorita cuando vi todo lo que la gente me escribió de ‘no te puedes retirar’, sí siento una responsabilidad de ‘órale, hay gente que me quiere ver y me tiene mucho cariño, y ya mi abuelita me dijo ‘¿cómo que vas a dejar las novelas?’, entonces puede ser que ya no sea mucho tiempo, no lo sé, lo que sí sé es que terminando esta novela me voy a Miami”, declaró.