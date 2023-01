Danilo Carrera recibe emotiva felicitación de cumpleaños por parte de su hermano

CIUDAD DE MÉXICO.- Danilo Carrera es uno de los actores con mayo popularidad en los últimos años, donde ha destacado por el trabajo que ha dejad ver frente a la televisión.

El pasado 17 de enero el artista se encontraba de manteles largos al celebrar un año de vida donde recibió muestras de cariño y felicitaciones por parte de sus seres queridos que se encargaron de consentirlo.

Por medio de su cuenta de Instagram compartió la emotiva felicitación que le hizo llegar su hermano, quien realizó un video con algunas imágenes de su hermano cuando apenas eran unos niños.

Además Leopoldo Carrera hermano del actor le dedicó emotivo mensaje donde le agradeció por las sin fin de aventuras que han tenido la oportunidad de pasar juntos a lo largo de su vida.

Algunas aventuras que hemos tenido a lo largo de la vida y que no he subido! Feliz cumpleaños @danilocarrerah por un año más lleno de bendiciones, aventuras, historias y viajes!” se puede leer en la publicación.

En la grabación se puede ver a Danilo en distintas etapas de su vida, como infancia, juventud y recientes, en las que en su mayoría aparece en viajes familiares.

Sus fanáticos también hicieron llegar sus felicitaciones y muestras de cariño en la publicación: “este es el mejor video”, “muy feliz cumpleaños”, “que bonitas fotos”, “que viva el cumpleañero”, “que guapos los dos”, son algunos de los que se pueden leer.





Danilo Carrera sufrió discriminación por ser guapo

El actor Danilo Carrera reveló que más allá de ser considerado un galán de telenovelas, a inicio de su carrera, sufrió discriminación por esa misma razón.

"A ver, seamos realistas, yo no tendría la carrera que tengo si no me viera como me veo. Creo que es una realidad, pero al comienzo la gente te juzga y dicen ‘¡Ah!, pues solo es una cara bonita’. Después cuando empiezas a actuar bien y a tener éxito dicen ‘¡Ah!, puede actuar’. Después cuando escribes dicen ‘¡Ah!, tiene talento’” comentó