Danilo Carrera no descarta retirarse de la actuación tras nuevo amorío

Ciudad de México.- Danilo Carrera desveló que hace poco se dio una oportunidad en el amor tras su ruptura con Michelle Renaud, aunque sorprendió a sus seguidores al revelar las intenciones que tiene de dejar la actuación.

En entrevista para distintos medios, el artista contó que quiere mantener en secreto su nuevo amor, ya que prefiere reservarse del medio artístico.

Sí, la escondo, sí la escondo, es algo mío, para mí, aprendí también que hay que dejarse cosas para uno, para la familia, y esta relación me la guardo para mí, la voy a cuidar mucho y la voy a tener muy cuidada”

Indicó al respecto.

Evitar cuestionamientos

Sin poder evitar los cuestionamientos sobre la actriz mexicana, el ecuatoriano manifestó que ya no tiene ningún tipo de contacto con su ex.

“No sé, la verdad es que tampoco la sigo, así que no sé, pero espero que esté feliz, que le vaya bien, y les mando muchas bendiciones. Al final del día tienen que buscar una noticia cuando no hay, yo no mando mensajes a nadie, no estoy pensando en hacerle daño a nadie, la verdad es que estoy muy contento, muy feliz, estoy cerrando el año de una manera que nunca imaginé, con muchísimo trabajo”, explicó.

Finalmente, Danilo confesó su interés de retirarse de la actuación para regresar al balompié. “Entré a otra competencia, me encanta el deporte y tal vez me regrese a eso, estoy viendo, tal vez me regrese al fútbol, quién sabe”, desveló.