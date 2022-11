Danilo Carrera confirma que ya tiene nueva pareja y se compara con Matías Novoa

Ciudad de México.- Danilo Carrera se expresó sobre su vida personal desde que finalizó su relación con Michelle Renaud, quien ahora tiene un romance con Matía Novoa.

Aunque el artista ha sido muy reservado respecto al terreno amoroso en los meses anteriores, en su encuentro con los medios que ya tiene dueña.

No es del medio, no tiene nada relacionado con el medio… al final del día es una persona con valores totalmente diferentes, que se dedica a la medicina, que no tiene nada que ver con la actuación y me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe 5 idiomas, es de esas mujeres… no, no es de México”

Dijo al respecto.

No se arrepiente

Al ser cuestionado sobre si se arrepiente de haber sido tan abierto al hablar de sus exparejas, Carrera explicó: “No, no, al contrario, creo que aprendí muchísimo, me divertí muchísimo, crecí muchísimo, y no estoy hablando de mi carrera, porque al final del día no te suma ni nada una relación a tu carrera, creo que como persona crecí mucho”.

Acto seguido, las preguntas sobre Michelle y su noviazgo con Novoa no se hicieron esperar, y ante el cuestionamiento sobre si le gusta ver a su ex feliz, Danilo comentó:

“No la veo, no la veo porque no tengo relación y la verdad tampoco estamos en redes sociales, pero le deseo lo mejor. El otro día me pusieron un video de un show de ella con su pareja o su pareja entrevistándolos, lo entrevistaban al novio, y le deseo lo mejor, la verdad es que yo estoy contento, verla feliz, verla realizada, que encuentre realmente lo que ella quiere y lo que busca y pues de mi parte lo mejor. En verdad me alegra el corazón saber que está contenta y que tiene una relación estable, es lo más importante”.

Buenos deseos para Renaud

Por último, el intérprete recalcó que no resultó ser la mejor opción amorosa para Renaud, por lo que desea que en este momento se encuentre con el hombre indicado para ella.

“Al final del día le deseo lo mejor, creo que es una gran mujer, nadie es perfecto, yo no soy perfecto, ella tampoco es perfecta, o sea, nadie, y creo que al final del día dentro de esas imperfecciones tenemos que encontrar a la persona perfecta para nosotros, y pues no era yo, y es seguramente este chavo y espero les vaya increíble, les deseo lo mejor del mundo, en verdad bendiciones”, culminó.