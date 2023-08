Daniela Romo defiende los “Corridos Tumbados”, ya que es una expresión musical

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras el reciente anuncio de la prohibición de los "corridos tumbados" y el reguetón en la capital del estado de Chihuahua, la cantante Daniela Romo ha alzado la voz en contra de tales medidas, afirmando que estas coartan la libertad de expresión musical. Aunque algunas de estas canciones aborden temas maduros, Romo argumenta que todos tienen la capacidad de cambiar de canal o simplemente no escuchar, haciendo que las prohibiciones estrictas sean innecesarias.

"Las prohibiciones no son buenas, todo el mundo tiene el derecho de expresarse y todos tienen un radio o un dispositivo al que tienen el poder de cambiarle o de no escucharlo. Entiendo que para las nuevas generaciones o para los niños hay cosas que son un poco violentas y que no deberían escuchar, pero eso ya es cosa de cada uno.