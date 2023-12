Daniela Parra responde a declaraciones de Vanessa Bauche y la llama 'mitotera'

Ciudad de México.- La actriz Vanessa Bauche se sumó a la polémica en torno al caso de Héctor Parra, condenado a 10 años de cárcel por corrupción de menores en perjuicio de su hija menor, Alexa Hoffman.

En diversas entrevistas con medios, Bauche, reconocida por su papel en "Amores Perros" y activista contra la violencia de género, indagó sobre la salud mental de la hija mayor de Parra, Daniela, señalando declaraciones previas de la madre de la joven.

"¿Alguien se ha preguntado por qué la hija mayor de Parra estuvo en el psiquiátrico a los cinco años?, ¿por qué la llevaron con un psiquiatra a los cinco años?, por qué nadie habla de eso, qué tiene que hacer una niña de cinco años con un psiquiatra, dicho por la mamá".

Vanessa Bauche. Foto: Agencia México

Vanessa Bauche pide empatía para las víctimas

Asimismo, Bauche reflexionó sobre la necesidad de empatía hacia las víctimas, especialmente cuando el abusador pertenece a la propia familia. En sus declaraciones, hizo un llamado a no juzgar sin pruebas y a comprender el dolor de denunciar públicamente casos tan dolorosos y vinculados consanguíneamente.

La respuesta no se hizo esperar, con Daniela, hija de Héctor Parra, refutó en su cuenta de X las afirmaciones de Bauche e indicó que su percepción está alejada de la realidad y ofreciendo aclaraciones sobre la situación.

“Alguien que le diga a esta señora que con mucho gusto le resuelvo las dudas que tenga, además de aclararle que la información que anda dando es errónea, digo, si van a andar de mitoteras que sepan que están diciendo”, escribió.

Alguien que le diga a esta señora que con mucho gusto le resuelvo las dudas que tenga ����♀️ ademas de aclararle que la información que anda dando es errónea ☺️ digo, si van a andar de mitoteras que sepan que están diciendo �� https://t.co/5cbRUPEfYZ— daniela (@DannielaPr) December 22, 2023

Vanessa Bauche pide respeto a Daniela Parra

Ante esto, Vanessa Bauche replicó, expresando su respeto y destacando su compromiso de más de 20 años como agente de cambio contra la violencia de género.

“De acuerdo. Aunque yo a ti no te he faltado al respeto, al contrario, abrazo tu dolor, aplaudo tu resiliencia y celebro tu luz. Te deseo prosperidad y bendiciones. Mitotera no, nena. Llevo + de 20 años como agente de cambio para erradicar la violencia de género. La víctima denunciante no fuiste tú. No es contra ti. Primero las víctimas. Perspectiva de género. Y justicia para todas. Te comparto un poquito del camino. Abrazo de mi alma a la tuya”.

La interacción continuó con Héctor Parra señalando el error de Bauche al cuestionar su salud mental y subrayando la primacía de la verdad sobre la condición de víctima.

“Un gusto, Vanessa. También soy mujer, y no veo congruente con el trabajo que dices llevas más de 20 años realizando, ya que si me estas faltando el respeto cuestionando mi salud mental, incluso preguntas “¿por qué no atacan?”. Y… No es primero la víctima, es primero la verdad”, aseveró.

Daniela Parra. Foto: Cortesía

Le desea lo mejor

Finalmente, Vanessa Bauche aclaró su mensaje, deseó lo mejor a Daniela y concluyó destacando que sus comentarios se centraron en la revictimización de las personas denunciantes y no en la individualidad de Daniela.

“’¿Por qué no atacan?'¿Estás segura que eso dije? Me parece que no escuchaste bien. Por el contrario, al hablar de lo que tu mamá dijo que viviste de niña, no se cuestiona tu salud mental, si no, se visibiliza tu dolor. Si escuchas con atención: Dije: ‘Tanto en el caso de Frida como en el de Alexa no hay solo una víctima’. Es más, ni siquiera mencioné tu nombre. Y ya no le sigo porque no se trata de ti, lo que dije fue sobre la revictimización de las personas denunciantes. Tú tienes un camino hermoso y mereces ser feliz”, concluyó.