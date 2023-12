Daniela Luján aclara su presunta enemistad con Belinda

Ciudad de México.- Daniela Luján se sinceró sobre el reencuentro que tuvieron sus compañeros de Cómplices al rescate y Amigos x Siempre con Belinda, donde la artista estuvo ausente.

Se ha comentado que la relación entre Beli y Daniela no es del todo buena, sobre todo porque Luján sustituyó a Belinda en Cómplices al rescate, y luego dijo que ‘’Ella sí imponía moda'', es que ahora Daniela aclaró su postura.

Yo hasta me sentí con Los Cómplices, les dije ‘¡ay!, que poca, me hubieran dicho y hubiéramos ido todos a saludarla’, [me contestaron] ‘no, es que fue todo como muy fortuito, estábamos ahí, salió y la saludamos de rápido y ya’”