Daniela Castro cree que su padre reencarnó en una perrita

Ciudad de México.- Daniela Castro sigue sobrellevando la muerte de su padre, quien murió el 17 de diciembre del 2021, después de luchar contra el covid.

En una entrevista para Venga la Alegría, la actriz se dijo creyente de la reencarnación y reveló que en distintas ocasiones su padre reaparece en la mascota de su hija.

Mi hija después de que mi papi se va compró un perro que se llama Lash, y ella está convencida de que su abuelo de repente se mete al perrito (sic)”

Contó la actriz al matutino de TV Azteca.

Credibilidad de declaraciones

Y para dar más credibilidad a sus declaraciones, Castro detalló: “Y de verdad, de repente ves a la Lash, y dices… ‘no, sí está gruesa’, me ha visto llorar y se me pone aquí a darme de besos. Yo lo creo, y sí creo que la gente no muere, que la gente asciende”.

En este sentido, la protagonista de telenovelas como “Cadenas de amargura” y “Me declaro culpable” manifestó que a punto de que se cumplan dos años del deceso su padre y a escasos meses de la muerte de su tío Benito Castro, aún no supera sus partidas terrenales.

“Yo todavía no supero ni lo de mi papá, el duelo me vino después, por lo menos no he podido dar ese brinco, ni con mi papá, ni con tío Benito, y me cuesta mucho trabajo llorar, bloquee tanto el dolor”, explicó al respecto.

Cabe mencionar que por ahora, Daniela se concentra en el bazar benéfico que organizó en Bosques de la Reforma 257, colonia Bosques de las lomas, para ayudar a los damnificados de Acapulco y la fundación CEANI.