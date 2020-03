Daniel Radcliffe responde si volvería a ser “Harry Potter”

En el universo de la escritora J. K. Rowling, las historias no dejan de sorprender a sus miles de fans, luego de las ocho películas de “Harry Potter”, y ahora con “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”.

Una nueva historia saldrá a la luz, la cual está ambienteda setenta años antes de “La piedra filosofal” expandiendo más la mitología.

En una entrevista, Daniel Radcliffe, quien le diera vida al personaje de Harry confesó sí le gustaría participar en una nueva película de la franquicia.

No me gusta decir que no a las cosas, pero no es algo por lo que me apresuro a hacer. Siento que esas películas han avanzado y están bien sin nosotros”, declaró.