Daniel Bisogno tiene fecha de despido de TV Azteca; y además alistan demanda millonaria a Javier Ceriani, revelan

CIUDAD DE MÉXICO.-Sigue Daniel Bisogno dando de qué hablar, y es que revelaron que ya tiene fecha de salida de TV Azteca.

El periodista Jorge Carbajal reveló que el conductor de Ventanenado ya tiene sus horas contadas en la empresa, pero que todavía no es el tiempo.

"Ayer les dijimos que Bisogno se queda en Azteca, a pesar de todo. Ya está en vísperas de que salga de la empresa el siguiente año, eso ya es un hecho, ya no va a durar tanto, pero de momento, mientras agarra forma otra vez Ventanenado, y mientras ponen los cimientos que necesitan para cuando él se vaya no se descalabre el programa, pues lo van a tener que aguantar", comentó.

Agregó:

"Resulta que todo el mundo habla de que si va a ofrecer disculpas públicas después de lo que pasó en contra de Javier Ceriani, que si va a aparecer y va a escribir algo en las redes, que si en Ventaneando se va a decir, todo eso están esperando. Pero les voy a decir una cosa, yo no sé, y dudo que ofrezca una disculpa, esa es la realidad, a caso dirá "discúlpenme público por las groserías y punto", pero que las ofrezca directamente a Javier, eso no lo creo".

Carbajal dijo que además se enteró que TV Azteca, lejos de ver cómo arreglan el problema de Daniel, estudian la posibilidad de demandar a Ceriani.

"Todo el equipo legal está analizando la posibilidad de demandar a Javier Ceriani y Elisa Beristan e incluso al programa Chisme No Like porque según ellos fue muy delicado lo que trató Javier y Elisa el día que le contestaron a Bisogno y que hablaron sobre Ricardo Salinas Pliego y Alberto Ciurana y sobre el hijo de Ricardo Salinas y Pati Chapoy, obviamente".

"Dicen que por ese motivo están dispuestos a emprender una demanda millonaria en contra de Javier y Elisa. Yo no sé si esto procede o no, lo que tengo claro es que el equipo legal de TV Azteca lo está estudiando punto por punto y lo están analizando en muchos de los programas donde llegaron a hablar de Pati, Ciurana, Ricardo, todo lo están analizando, para ver cómo pueden manejar las cosas, y en realidad no les interesa ofrecer disculpas de nada".

Carbajal detalló que él les pasa el dato a Javier y Elisa para que estén preparados.

Por último dijo que "el día de hoy TV Notas saca que Daniel amenazó -supuestamente- a los ejecutivos con sacar sus secretitos, otra gran mentira de la revista".