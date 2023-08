Dania Méndez es operada de emergencia tras sufrir un accidente en un reality show

HERMOSILLO, Sonora.- Dania Méndez sorprendió a sus seguidores al aparecer en redes sociales desde la cama de un hospital y aparentemente fue intervenida quirúrgicamente de emergencia.

La joven confesó a sus preocupados fans que uno de sus implantes explotó debido a un fuerte golpe que sufrió durante la competencia en el reality show Los 50.

Contó que vivió momentos de angustia durante la competencia debido a que durante casi una hora le faltó el aire sin saber que algo más había ocurrido en su cuerpo porque escuchó un gran ruido al golpearse.

“Familia, amigas, amigos, mis fans, ya estoy aquí, menos anestesiada, más dormida y quería agradecerles a todos por sus mensajes. Esta operación me la tuve que hacer porque pensé que la silicona estaba contracturado, pero salió roto”, comentó.

Aparentemente, todo fue un susto y se encuentra bien a pesar de que fue intervenida y salió bien de su operación.

“Estuvo fuerte. No pasó todo, pero estuve una hora sin aire. Duré mucho tiempo con la bubis así dentro de Los 50 y no lo pasaron. No sé por qué, pero bueno, estoy aquí y ya me cambiaron las prótesis”, explicó Diana un como sedada debido a la anestesia.