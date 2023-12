Dania Méndez asegura que no volvería a tener una relación con Peso Pluma

Ciudad de México.- Dania Méndez reveló el motivo por el que no volvería a tener una relación con Peso Pluma, aunque el cantante se encuentra en la cima de su carrera.

La influencer fue cuestionada en el programa Hoy sobre la relación que tuvo con el artista, y si aún sigue enamorada de él.

La verdad es que, a ver, con Peso fue algo muy fugaz, lo digo, fue algo muy fugaz, y la verdad es que fue igual por el trabajo, porque se dio el momento, pero no, no… A mí él me cae demasiado bien, ahorita él está feliz, así que en lo que menos debe andar pensando es en otras mujeres, así que no, no, no”

Explicó la artista.

Retomar noviazgo

Ante la posibilidad de que el cantante de corridos tumbados, reguetón y trap latino le escribiera para retomar su noviazgo, Dania reveló la razón por la que se negaría a regresar con él.

“No, tampoco, ¿sabes qué?, yo creo que tener una relación o una pareja sí es también dedicarle tiempo, y es una decisión el hecho de tener una pareja”, aseveró.

No obstante, Méndez manifestó que no está cerrada a tener una pareja. “La verdad no sé el 2024 en el amor qué me depare, no me quiero adelantar, me gusta fluir en esos temas del amor, y de los hombres, prefiero fluir”, expresó.