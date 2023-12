Dani Flow convence a su esposa de tener una novia para ambos; así funciona su poliamor que "salvó su matrimonio"

IRAPUATO, Guanajuato.- La familia de Dani Flow, reguetonero mexicano que detonó junto a Bellakath la canción del poema “que bonitos ojos tienes”, se ha vuelto viral en redes sociales por una imagen en la que todos portan la camisa de las Chivas, pero son comparados físicamente con la familia de Milhouse Van Houten, el amigo de Bart Simpson.

Sin embargo lo que quizás pocos conocen es que para salvar su matrimonio, Dani Flow tuvo que convencer a su esposa para que ambos tuvieran una novia, ya que su ritmo de vida de artista, sus constantes giras desgastaban el amor. El proceso reconoce fue bastante complicado para irlo sobrellevando y acostumbrándose.

El pasado fin de semana presentó en el escenario del Flow Fest a ambas con un beso de tres, con el que plasmaron ante el público su poliamor.

La relación del llamado "Morbo King" y su esposa es algo poco común, aunque no es única. Hay otras relaciones similares en el mundo, pero son raras las personas dispuestas a hablar abiertamente sobre esto. Afortunadamente, el 'Rey del Morbo' considera su situación sentimental bastante normal y la explicó con naturalidad en una reciente entrevista.

Conversando en el podcast del youtuber Gusgri, le pidieron que compartiera la historia detrás de su "trío amoroso" y algunos detalles sobre cómo logran que funcione. El cantante de reguetón explicó que la idea de incluir a otra persona surgió de su deseo de evitar que su esposa estuviera sola por largos periodos de tiempo.

Llegó un momento en donde ya estoy saliendo de mi casa y mi esposa se queda sola y ella me empieza a demostrar inconscientemente que no está cómoda con esa vida. Yo no espero que los problemas avancen, sino que trato de arreglarlo rápido. Mi idea era que existiera otra persona para que pudiera cubrirme. Y de ahí me puse insistente y como que encontramos esta chava y la seleccioné dije ‘ella es la buena para nosotros’”, explica.

Dani Flow explicó que para conocer a la tercera persona, novia de él y su esposa, se basaron en la confianza para elegirla y esperar que fuera una buena persona:

Admite que en un inicio, su esposa se resistía a la idea y ambos navegaron “conta la normalidad” entre dudas y convenciones.

Como ejemplo menciona una visita de los tres a Six Flags en la que se percataron que todos los carros de los juegos sólo tenían dos asientos, hechos para parejas. El psicólogo también intervino para aclarar sus inquietudes.

Dani cuenta que fueron psicólogo y en la cita le pregunta ‘¿Entre ellas se gustan? Tú y la chava se gustan, pero en conjunto nadie está siendo feliz’. Y entonces dije ‘no me está saliendo la vuelta, está saliendo peor de lo que yo pensaba’ que era que a mi esposa la sentía yo sola”.

Después le dije ‘está bien’ ya no te voy a insistir. Tú y yo como siempre. Encontraré otra solución para esto. Y al día siguiente mi esposa me dice que quiere hablar conmigo, me dice ‘lo quiero intentar’. Y me dijo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces desde ahí venimos remando los tres en contra de la normalidad”.