Dakota Johnson duerme 14 horas; No rinde con menos de 10 Horas

ESTADOS UNIDOS.- Dakota Johnson, actriz reconocida por sus roles en "50 sombras de Grey" y su reciente participación en el universo cinematográfico de Marvel con "Madame Web", reveló en una entrevista con el Wall Street Journal que su prioridad principal es el sueño.

Afirmó que, si no consigue dormir al menos 10 horas por noche, no se siente capaz de funcionar adecuadamente y, en ocasiones, llega a dormir hasta 14 horas seguidas.

Sin un horario fijo para despertar, su rutina de sueño es flexible. Además, realiza ejercicio cinco días a la semana, practicando yoga, pilates y entrenamiento con el peso de su propio cuerpo. La actriz también mencionó que medita dos veces al día, lo cual le ayuda a manejar la ansiedad.

Para afrontar los desafíos del mundo, Johnson prefiere sumergirse en un baño a mitad del día:

Si en algún momento estoy pensando: 'Oh Dios, ¿qué es este mundo?', me meto en la bañera. El agua me enraíza.