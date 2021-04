DMX recibirá un funeral conmemorativo en el Barclays Center de Nueva York

NUEVA YORK.- El rapero Earl Simmons, conocido artísticamente como DMX, esta tarde recibirá un funeral donde será llorado por familiares y amigos más cercanos, en el Barclays Center de Nueva York, informó AP.

También se realizará esta tarde un “memorial”, a las 16:00 horas Este (Hora local de Nueva York), en la arena ubicada en Brooklyn, mismo que su acceso estará cerrado al público y restringido solo a amigos cercanos y familiares debido a las condiciones de la pandemia.

La agencia de noticias destacó que a través de un comunicado, los organizadores del evento destacaron que seguirán las pautas y protocolos de prueba de Covid-19 de Nueva York.

Según el documento, el estado de Nueva York limita los estadios bajo techo al 10% de su capacidad, pero la ceremonia se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de DMX y no se dieron detalles sobre quién puede aparecer, actuar o hablar.

DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, murió el pasado 9 de abril después de sufrir un "paro cardíaco catastrófico", como se informó en los medios.

El rapero pasó varios días con soporte vital después de ser trasladado de urgencia a un hospital de Nueva York cuando fue encontrado inconsciente en su casa de Brooklyn, el 2 de abril.

El cantante, quien tenía 50 años de edad, y nominado al Grammy, interpretó canciones icónicas de hip-hop como "Ruff Ryders 'Anthem" y "Party Up (Up in Here)" y protagonizó varias películas, incluidas "Belly" y "Romeo Must Die".

DMX era padre de 15 hijos y su funeral será hasta mañana, a las 14:30 horas Este (Hora local de Nueva York) y será transmitirá en vivo por BET y el canal de YouTube de la cadena.