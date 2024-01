Cynthia Klitbo se defiende: explica por qué considera "flojos" a los adultos mayores

En las últimas semanas, las redes sociales se vieron agitadas debido a un comentario controversial realizado por la reconocida actriz Cynthia Klitbo, de 56 años. La polémica se desató en torno a declaraciones relacionadas con los adultos mayores y supuestas prácticas para obtener beneficios en los aeropuertos.

Cynthia Klitbo, conocida por su franqueza a lo largo de su destacada carrera en la escena artística, se ha caracterizado por enfrentar críticas de manera directa. Sin embargo, en esta ocasión, sus comentarios generaron una considerable oleada de ataques que no pudo eludir.

En un video compartido a través de su perfil de Instagram, Klitbo arremetió contra los adultos mayores que utilizan sillas de ruedas no por necesidad, sino con la intención de agilizar sus desplazamientos en los aeropuertos.

«Por favor, si son viejitos, no sean flojes, porque les va a pasar como a mi mamá que por andar siempre en la silla de ruedas para pasar más rápido, el día que se rompió la cadera le dije "¿ves, querías silla de ruedas?" Entonces es de muy mal gusto que seas un anciano que puedas caminar y pidas la silla de ruedas para que entonces te vuelas toda la fila. Yo no voy a ser una anciana como esas, yo voy a ser una anciana “nice”», voy a caminar.

Ayer, viernes 5 de enero, en una entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano, la actriz tuvo la oportunidad de defenderse ante la avalancha de críticas generadas por sus comentarios.

Durante la entrevista, Klitbo aclaró que su crítica no estaba dirigida a aquellos adultos mayores que realmente requieren asistencia especial, como el uso de bastones o sillas de ruedas, sino a aquellos de su edad que simulan no poder caminar para beneficiarse en las filas del aeropuerto.

«No me importa porque yo no estoy hablando de los señores de 90, o una persona que ocupa bastón, pero todo el mundo sabemos, porque yo vi pasar 18 sillas de ruedas. Mucha gente en temporada alta, agarra la silla de ruedas porque te llevan hasta el avión, pasas rápido migración. Yo vi mueres de mi edad haciéndose las enfermas y que sus piernas están sanas. A mí me da mucho coraje», se defendió Klitbo.