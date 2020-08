Cynthia Klitbo revela lo duro que fue no poder tener hijos con Francisco Gattorno

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Klitbo dio detalles del difícil proceso que vivió para convertirse en madre, y durante una entrevista para el programa Ventaneando, reveló que la primera vez que intentó tener un bebé fue a los 27 años, cuando estaba casada con Francisco Gattorno.

Perdimos un bebé, después perdí otro más adelante en un in vitro, bueno ese había pegado, pero se perdió como a los 15 o 20 días y lloré espantosamente, para mí fue muy trágico, fue una desilusión muy grande la que yo tuve", relató Klitbo.

Acto seguido, Cynthia confesó que en esta etapa vivió una fuerte depresión. “El hecho de ilusionarme y de pronto perder al bebé, el bebé que tienes además con la persona que amas y que adoras es muy triste, lloré mucho, me fui para abajo en depresiones espantosas, y Francisco se perdió con todo y trompas de Falopio”.

Por último, la villana de las telenovelas reveló que también intentó tener un hijo a través de una inseminación artificial. “En aquel entonces no te daban fotos, ni nada, pero si te daban señas y rasgos de la persona y hasta el tamaño de los ojos, la nariz, el color y ya, dije: ‘yo no me voy a esperar a tener un bebé con alguien más’”.