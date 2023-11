Cynthia Klitbo llama sapo a Laura Zapata… y ella le responde

Ciudad de México.- La controversia entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata siguen desde su participación en ‘’Secretos de Villanas'' donde compartieron crédito con otras actrices, por lo que ahora las artistas se han tirado indirectas fuera del set.

La primera en lanzar la piedra fue Klitbo, quien en su encuentro con los medios escuchó el nombre de Zapata y señaló.

Al sapo no le vamos a dar hoy luciérnagas, olvidado, no preguntas de los sapos, ya bastante, ya hasta le mandé, ¿no vieron Instagram?, ya le recomendamos una tienda de focos navideños, para que se los pueda poner, se enchufe y tenga luz propia, entonces quitemos al sapo de la entrevista… No sé de quién me hablas (…) A ver, quién sacó primero la ofensa, y no fue una ofensa facilita para ser madre, y además ese petate cuándo ha brincado mis pulgas, o al revés, esa pulga cuándo a brincado en mi petate, pues no… A mi me importa mucho mi carrera, me gusta mucho lo que hago, gracias a Dios soy una actriz muy preparada, pero eso no quiere decir que sea idiota, que pesen más años y siga permitiendo que alguien me ofenda, y pal que sigue, ya saben de a cómo le tocan las tortas”

Agregó.

Agresión verbal

De la misma manera, la actriz de 56 años señaló a su colega, de 67, por hacer que le borraran un video en redes sociales donde denunciaba a Zapata por agredirla verbalmente.

“Me baneó, me mandó a bajar el video donde yo estoy llorando hablando de mi hija, de por qué se meten conmigo y dan tantas opiniones si nunca en mi vida me han conocido fuera de una cámara, y ni eso, porque cuando yo empezaba, la señora ya iba saliendo”, manifestó.

Posteriormente, los reporteros que se encontraron con Laura no perdieron la oportunidad de hacerle llegar estos comentarios de Cynthia, a los que la hermana de Thalía replicó:

“Imagínate nada más el nivel… pobre… sí, las drogas y el alcohol destruyen… ¿qué te puedo yo decir?, nada, parece que me conoce… ella se atrevió a decirme ‘te conozco’, y no, no me conoce, nunca hemos tenido una relación, yo la conocí por mi queridísima Lilia Aragón”.

Caso omiso

Acto seguido, Zapata aseguró que no toma importancia a este tipo de agresiones en su contra. “Yo tengo unas tijeras hermosas, maravillosas, que son las tijeras de oro, que cuando algo me molesta, cuando algo me sobra, cuando algo no me gusta, que cuando algo no me incumbe, saco mis maravillosas tijeras de oro y corto y sigo en lo mío”, declaró.

Finalmente, la actriz desestimó y recalcó que si Klitbo se sintió ofendida por sus declaraciones, fue por una poderosa razón. “Como están escuchando el nivel que manejo, imagínense que me digan sapo, perro, cara de lagartija, yo digo ¿quién sabe?, porque cuando las personas emiten una opinión personal y alguien se ofende, quiere decir que esa opinión cayó en el lugar preciso”, remató.