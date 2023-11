Cynthia Klitbo lanza dura indirecta contra Laura Zapata: “a mí mi mamá si me quiso”

Tras el inicio de la segunda temporada de “Secretos de villanas”, que se transmite por Canela.tv, los enfrentamientos entre las integrantes: Cynthia Klitbo, Gaby Spanic, Laura Zapata, Aylín Mujica, Geraldine Bazán, Sarah Mintz y Sabine Moussier, han sido muy fuertes.

Sin embargo, las que acapararon reflectores en los últimos días fueron Klitbo y Zapata, y todo inició cuando Laura se le fue a la yugular al periodista Gustavo Adolfo Infante y Cynthia lo defendió a capa y espada; provocándole un fuerte disgusto de la hermana de Thalía.

Posteriormente, Zapata contó que cuando fue candidata a secretaria general de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) invitó a Cynthia a ser parte de su equipo. Ella se negó, y después apareció en la planilla de Jesús Ochoa, hecho que a la postre pagaría muy caro, pues Klitbo denunció al mencionado actor por presunto acoso.

No es que esté molesta, pero me di cuenta de la clase de persona que es Cynthia y terminó pagándolo. Ella acusó a Jesús de agresión sexual. De que la espiaba, de que se había sacado el miembro y se lo había puesto en el hombro, un asco. Cynthia casi casi me pidió perdón y me dijo: ‘Vuelve a jugar, Laura, porque yo tengo todas las armas para que tú denuncies a Jesús y lo metan en la cárcel’”, contó la reconocida villana de las telenovelas.

Ante este escenario, es que ahora Cynthia quien se encontró con la prensa y pese a que dijo no tener intenciones de hablar mal de su colega, la integrante del elenco de la telenovela Minas de Pasión no se quedó callada y mandó una contundente respuesta contra los señalamientos de Zapata.

“Yo no puedo hablar de nadie que no está a mi mismo nivel, perdóname tú lo sabes, y yo soy una libélula, una luciérnaga y la señora es un sapo, y no le voy a dar permiso de que se venga (conmigo), ya se fue con mi comadre La Méndez”, dijo en primera instancia Klitbo.

Y agregó: “Lo que diga esa señora verdaderamente ¿qué tiene de importancia?, si me lo dijera Ángeles Mastretta, Sabina Berman, Adela Micha, Azela Robinson, Ofelia Medina, que esas son mis amigas, me preocuparía, pero no voy a dar ni un centímetro ni para mencionar el nombre de ese sapo”.

Pero como las interrogantes sobre la hermana de la intérprete de “Amor a la mexicana” continuaban, Cynthia lanzó una dura indirecta contra la actriz que formó parte del melodrama María Mercedes.

“Yo no tengo tiempo de ponerme a hablar de personas que no están a mi altura, perdón (…) a mí mi mamá si me quiere, bueno, sí me quiso y mis hermanas me idolatran (…) a ella no la quiere su familia, entonces de ver eso le tengo una eterna y profunda compasión, porque siempre tiene que estar buscándole veneno a alguien, ¿pues no me acusó casi de mataviejitas?, y nunca me pidió disculpas de la difamación”, expresó la artista al respecto.