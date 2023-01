Cynthia Klitbo habla sobre relación con su madre e intento de abuso sexual

Ciudad de México.- La actriz Cynthia Klitbo habló del acoso que siempre tuvo desde niña, y sobre la ausencia de su madre en una entrevista para Luis Magaña de ''Siéntese Quien Pueda''.

Respecto al momento en que reveló que su madre la había vendido para que pudiera tener una oportunidad en el medio, la artista comentó:

“Ojo, mi mamá no recibió dinero por mí, mi mamá me permitió ir con mi mánager supuestamente a grabar mi disco a la CBC a Houston, pero no me fue a dejar al aeropuerto, y a la hora de la hora mi mánager se quedó abajo y el señor no tenía nada qué ver con eso”, inició su relato.

Intento de abuso sexual

Posteriormente Cynthia relató el momento en que se enfrentó por primera vez a un intento de abuso sexual.

No puedo mencionar su nombre, es un político que en paz descanse, porque todavía tiene que ver su hijo, pero hubo un intento ahí de violarme, y sí, siempre me supe defender. Y esa fue una de las razones por las que nunca me gustaron los hombres trajeados... A lo mejor no he sido buena para escoger novios, pero yo he sido muy acosada por políticos, ejecutivos. Fui muy acosada. Y a mí no me importa, no estoy diciendo nombres, pero fui muy acosada”

Al ser cuestionada sobre si sintió cierta ausencia de cuidados por parte de su mamá y si esto le afectó, Cynthia manifestó: “A cualquiera le afecta... o sea imagínate que mi mamá, teniendo para comprar un coche me llevó dos veces a la Nacional de Danza que estaba en el auditorio en metro... Y me dijo: ‘Así se llega mijita’. Once años. ¿Tú sabes cuántas veces me salieron tipos degenerados?, y yo le decía ‘mamá ven por mí’”.

Finalmente, la actriz dijo que su madre fue siempre una mujer aguerrida, muy fuerte... “Y yo la amé, y en paz descansé, y la perdoné. Pero al pan pan y al vino vino. A mí si me hizo falta una mamá que me cuidara más. Y si efectivamente me educó muy bien. Porque yo nunca me acosté y besé a nadie, a cambio de un personaje. Y mi carrera me costó tres veces más, pero hoy por hoy, soy una de las actrices con una carrera más estable, con trabajo... por haberme ido por el buen lado”, remató.