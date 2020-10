Cynthia Klitbo estalla contra diputada: “Estás para que te linchemos mamacita”

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Klitbo externó su descontento contra una diputada mexicana luego de aprobarse la extinción de los fideicomisos públicos que, entre otras instituciones, ayudaban al Fidecine, el cual apoyaba económicamente al cine mexicano.

“Son 107 fideicomisos entre los cuales hay salud, hay obra pública, hay muchos, pueden meterse a la página e investigar lo que son… ¿sabes qué pasa?... que el pueblo mexicano a veces estamos como muy distanciados de lo que sucede en la realidad política, de pronto no nos informamos, me encanta que vean los espectáculos, yo soy una de las beneficiadas, pero nosotros como pueblo tenemos que estar pendiente de lo que sucede en la política sobre todo en momentos tan delicados que está viviendo el país”, dijo Klitbo visiblemente molesta por esta decisión del gobierno mexicano durante su encuentro los medios de comunicación.

Posteriormente, Cynthia no contuvo su descontento contra la diputada que apoyó esta moción y así lo externó.

“Hay una diputada que de plano le dijeron ‘que no ves que tu país se va a ir a la ruina, no te importa que se convierta en un Venezuela’… y la estúpida, porque no tiene otro nombre, dice ‘con el dinero que me van a pagar por poner mi firma en la Constitución, me puedo ir a vivir a Europa’, ese tipo de diputados, porque hay muchos muy respetables, no los queremos… y estás para que te linchemos mamacita, de veras, vende patrias, vende pueblo”.

Acto seguido, y sin revelar el nombre de la diputada, Klitbo agregó: “Por eso les pido que, en vez de hablar de los chismes de la vida de mis compañeros, ustedes como gente del medio, por favor ayuden a todos los intelectuales, artistas, beneficiados, de todos los fideicomisos que se cubren… que se están retirando”.

Finalmente, la reconocida villana de las telenovelas aseguró que, aunque en algunas ocasiones le han ofrecido puestos políticos, ella ha declinado a estas ofertas porque prefiere actuar.