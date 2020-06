Cynthia Klitbo dejaría México para irse a Canadá

HERMOSILLO, SON.- La crisis económica ha golpeado fuertemente a Cynthia Klitbo, pues no sólo perdió exclusividad con Televisa, sino que no ha vuelto a recibir propuestas de trabajo.

En entrevista para “Venga la Alegría”, la actriz dijo que no descarta la posibilidad de irse de México y buscar una oportunidad laboral en Canadá.

“Tengo muchas ganas de salir un rato de México, tener esa experiencia y si no, lo he estado hablando con mi hija y con mis hermanos mayores que están en Canadá, sí así sigue la situación en México pues yo podré seguir haciendo esto (entrevistas) desde Canadá y muy probablemente cierre casa. Gracias a Dios tengo la nacionalidad canadiense también y seguiré emprendiendo en lo que sea mientras me meto a mi medio”, explicó.

La situación de Cynthia es crítica, al grado que asegura que aceptará cualquier propuesta de trabajo para sobrellevar sus gastos económicos, ya sea que se relacione con la actuación o no.

“No me importa (trabajar de lo que sea), mi hija no tiene la escuela gratis en Canadá y en lo que yo me acomodo y empiezo a ver un programa de radio, en donde me meto o extra, o lo que sea, yo por lo menos estoy junto a mi familia, mis tíos, mis primos, hermanos, todos allá”, explicó.

Reconoció que estaba asustada por este cambio drástico, pero que no podía darse el lujo de dudar, puesto que su hija depende económicamente de ella.