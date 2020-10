Cynthia Klitbo, ¿como alcaldesa de la Ciudad de México?

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Klitbo recibió el ofrecimiento para un nuevo trabajo, pero no es nada que tenga que ver con la actuación, sino para ocupar un importante cargo político.

La actriz de “El Dragón” relató en una entrevista a TvNotas que tuvo la oportunidad de convertirse en alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México y aunque se sintió halagada con la propuesta, se vio obligada a rechazarla.

“Ahorita me ofrecieron la alcaldía de la delegación Cuauhtémoc (en la CDMX), pero la verdad yo soy actriz y no sé qué pasaría con eso", dijo Cynthia.

Pero la cosa no se quedó sólo ahí, pues también recibió la propuesta de convertirse en diputada, pero ella dijo no sentirse preparada para ocupar un cargo político, pues su carrera está enfocada en la actuación.

"También me ofrecieron la diputación plurinormal pero además en este momento me voy de México a hacer un trabajo. Yo soy actriz, pero como gente de la influencia de la cultura mi obligación no es sólo pan y circo, sino que tengo un compromiso como mexicana hacia el público, aunque ahorita ya tengo proyectos de mi carrera", explicó.

Actualmente, Cynthia está enfocada en sus proyectos artísticos, pues en poco tiempo se irá a Perú para grabar una serie, y después trabajará en una producción estadounidense.

“El 12 de noviembre me voy a hacer una serie a Perú, regreso y me ligo con una serie americana en Estados Unidos. Va a ser en inglés, y estoy muy emocionada de trabajar en el extranjero", compartió.

Recientemente Cynthia Klitbo criticó con dureza la desaparición de los fideicomisos públicos de cine, ciencia y tecnología en México.

"Son 107 fideicomisos entre los cuales hay salud, hay obra pública, hay muchos, pueden meterse a la página e investigar lo que son… ¿sabes qué pasa?... que el pueblo mexicano a veces estamos como muy distanciados de lo que sucede en la realidad política, de pronto no nos informamos", dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

"Me encanta que vean los espectáculos, yo soy una de las beneficiadas, pero nosotros como pueblo tenemos que estar pendiente de lo que sucede en la política sobre todo en momentos tan delicados que está viviendo el País”.